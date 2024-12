Fuori esercizio acquedotto da Cefalù a Termini Imerese: disagi in contrade e quartieri

Disservizi

Copiosa perdita d'aqua nell’adduttore Presidiana. L'erogazione idrica sarà ripristinata a lavori ultimati

L’Amap informa che la sera di Natale, a causa di una copiosa perdita nell’adduttore Presidiana, nel territorio comunale di Cefalù, è stata costretta a porre fuori esercizio l’acquedotto nel tratto da Cefalù (incrocio bivio Gibilmanna) fino a Termini Imerese. Inevitabili i disservizi nell’erogazione idrica che interesseranno le contrade Monte e Campella, i quartieri Mazzaforno e Settefrati del Comune di Cefalù, le utenze esterne del comune di Campofelice di Roccella e la zona industriale del comune di Termini Imerese, nonché le utenze del Canale Scillato ricadenti nel Comune di Termini Imerese.