«Gli ho stretto la mano e ci siamo baciati. Sono contento». Schifani racconta l’incontro con Miccichè

Il disgelo

«Quando oggi ho visto Gianfranco Miccichè ci siamo salutati, poi d’istinto gli sono andato incontro, gli ho stretto la mano e ci siamo baciati. Sono davvero contento, non parlavamo da due anni. In politica ho imparato a dimenticare. Sono veramente contento». Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, parlando con i cronisti a Palazzo dei Normanni, subito dopo l’approvazione in giunta della manovra di bilancio per il 2025-27.Schifani e Miccichè si sono incontrati nell’ufficio del presidente dell’Assemblea siciliana Gaetano Galvagno, dove erano presenti anche i capigruppo delle opposizioni per un confronto sul disegno di legge di variazione del bilancio all’esame dell’aula parlamentare. «Ho apprezzato l’intervento di Miccichè, ha detto cose condivisibili sul disegno di legge», aggiunge Schifani. A parlare del disgelo era stato nel pomeriggio proprio Miccichè, alla fine della riunione.Sul bacio Schifani, con i cronisti, fa ironia: «E’ stato un bacio casto». Pure Miccichè l’aveva puntualizzato sorridendo.

