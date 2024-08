Il Canone unico patrimoniale di Palermo bocciato dal Tar

La decisione

Il Tribunale amministrativo ha dichiarato l'illegittimità del regolamento, che riunisce diverse forme di prelievo fiscale ed oneri concessori, tra cui la Tosap e i canoni per l’occupazione di spazi

Illegittima la delibera del Consiglio comunale di Palermo (la numero 244 del 28 luglio 2021) che aveva adottato il nuovo Regolamento per l’applicazione del Canone unico patrimoniale (Cup). A deciderlo il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia. Il regolamento, che riunisce diverse forme di prelievo fiscale ed oneri concessori, tra cui la Tosap, i canoni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta sulla pubblicità ed i diritti di affissione, ha portato ad un aumento del canone imposto a molti concessionari.