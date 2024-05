Il Palermo non sa più vincere, l’Ascoli acciuffa il pari nel recupero

Serie B

Non bastano i gol di Brunori e Soleri. Caligara spezza il sogno rosanero

L’Ascoli strappa un pari in extremis al Barbera che lo tiene ancora in corsa per la salvezza. Il Palermo, ottiene la qualificazione matematica ai play-off ma la crisi continua, la vittoria manca ormai da 8 partite e con Mignani in panchina sono arrivati solo 4 pareggi e due sconfitte.

Due volte in vantaggio

I rosanero, due volte in vantaggio con Brunori e Soleri, sono stati raggiunti due volte dai bianconeri con la doppietta di Caligara. Palermo in vantaggio al primo tentativo: Soleri vince un contrasto, avanza e appoggia per Brunori che con il destro infila il pallone sotto la traversa. Al 14′ i rosanero sfiorano il raddoppio con una bella giocata di Brunori che si fa spazio sulla linea di fondo a sinistra e mette il pallone sul secondo palo dove Diakité prende la mira ma conclude alto sopra la traversa. Al 27′ l’Ascoli pareggia, anche in queso caso al primo tiro verso la porta avversaria: cross di Celia e stacco vincente di testa di Caligara con Deplanches che tocca il pallone ma non riesce ad evitare il gol. Al 34′ il Palermo torna in vantaggio: cross di Diakité, sponda di Soleri, acrobazia di Segre in area, palla ancora a Soleri che davanti al portiere non fallisce. Nel secondo tempo i ritmi riabbassano notevolmente. Al 29′ protagonista Deplanches che respinge prima una conclusione di Nestorovski e poi una di Masini Al 39′ è il Palermo a sfiorare il terzo gol con Di Francesco, complice la papera di Vasquez con palla che sbatte sul palo e poi parata sulla linea. Nei minuti finali gli ultrà del Palermo, che erano entrati al 15′ in contestazione con i giocatori, abbandonano il proprio settore. Al 48′ l’Ascoli pareggia con un gran sinistro di Caligara che non dà scampo al portiere rosanero.

