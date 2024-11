Lei lo lascia portando con sé a Santo Domingo il figlio: l’odissea lunga tre anni di un palermitano

il caso

Ha 53 anni e non può mettere piede nei caraibi dopo la denuncia della donna. Ora chiede l'aiuto del Governo

Da tre anni sta lottando per potere riabbracciare il figlio portato via a Santo Domingo dalla sua ex compagna quando aveva pochi mesi. Protagonista un palermitano di 53 anni finito anche in carcere nel paese caraibico con l’accusa di violenza domestica.

«Da tre anni mi batto per potere rivedere mio figlio» spiega l’uomo che ricostruisce la vicenda: «Ad agosto del 2017 ho iniziato una relazione con la mia ex compagna che nel 2020 è venuta a vivere a Palermo. Nel 2021 è nato nostro figlio. A settembre dello stesso anno, dopo diversi dissidi tra di noi, la mia compagna mi ha chiesto di portare il bambino a Santo Domingo per farlo conoscere ai suoi genitori».

E’ l’inizio di una lunga odissea giudiziaria per il papà palermitano, assistito dall’avvocato Tiziana Staropoli. «Appena 48 ore dopo il nostro arrivo la mia ex fidanzata mi denuncia alla polizia per violenza domestica e psicologica. Sono stato tre giorni in carcere in condizioni disumane. Poi sono stato scarcerato e allontanato da Santo Domingo dove non posso più mettere piede. Ho presentato denunce al dipartimento di giustizia minorile e al tribunale civile. Tutto inutile».