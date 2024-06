Mancato volo per malori familiari va rimborsato

Trasporti

I due casi distinti riguardano l'avvocato palermitano Alessandro Palmigiano e l'ex sindaco di Palermo Diego Cammarata

Mai arrendersi davanti a una compagnia aerea che nega il rimborso per un mancato viaggio. Lo sanno bene l’avvocato Alessandro Palmigiano (questa volta nei panni di viaggiatore) e l’ex sindaco di Palermo, Diego Cammarata. A causa di un malessere di familiari non sono riusciti a imbarcarsi e le compagnia aeree avevano negato loro il rimborso. I giudici di pace di Palermo con due distinte sentenze hanno condannato le compagnie aeree. Ad assistere Palmigiano, due colleghi del suo studio legale, gli avvocati Mattia Vitale e Licia Tavormina; mentre Diego Cammarata è stato assistito dallo stesso Palmigiano insieme a Mattia Vitale.