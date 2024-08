Naufragio Bayesian, a Santa Flavia sospesa la rassegna letteraria per solidarietà

Cultura

Il 23 agosto «Tramonti di parole» che da giugno, ogni venerdì, ha finora animato la terrazza del Domina-Zagarella, non si svolgerà

Temporaneamente sospesa la rassegna letteraria «Tramonti di parole» che da giugno, ogni venerdì, ha finora animato la terrazza del Domina-Zagarella a Santa Flavia. Per solidarietà e rispetto delle vittime del naufragio del veliero Bayesian, la Stampa parlamentare siciliana e gli altri partner che organizzano l’iniziativa hanno deciso di annullare la presentazione del libro «Domani c’è scuola» di Antonella Di Bartolo, che era in programma venerdì 23 agosto nella struttura che sta ospitando i naufraghi. «E’ il momento del conforto ai superstiti e Domina-Zagarella sta svolgendo un’opera davvero prestigiosa», dice la scrittrice che ha condiviso immediatamente la scelta di annullare l’evento. La rassegna è stata promossa dal Sindacato Stampa Parlamentare Siciliana in collaborazione con il gruppo Domina hotel della famiglia Preatoni, Innovation Island e Restart Palermo. Hanno concesso il patrocinio l’Assemblea regionale siciliana, la Presidenza della Regione siciliana, la Città Metropolitana di Palermo e il Comune di Bagheria.

