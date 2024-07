Non paga il biglietto e fugge sui binari: treni bloccati a Palermo verso l’aeroporto

Intervento della Polizia

Gli agenti sono intervenuti per bloccare l'uomo

Disagi per raggiungere l’aeroporto Falcone Borsellino in treno questa mattina. Un giovane è stato fatto scendere perché senza biglietto e ha iniziato una fuga tra i binari non consentendo ai treni di transitare. Il traffico è rimasto bloccato per circa un’ora. È stato necessario l’intervento della polizia per bloccare l’uomo e consentire di riprendere la circolazione verso l’aeroporto e verso il capoluogo.

«Avevamo paura di perdere l’aereo – racconta una giovane – Siamo andati prima in aeroporto per paura che visti i disagi provocati al sistema informatico ci volesse più tempo per imbarcarsi. L’anticipo lo abbiamo perso per i disagi provocati da questa persona che ha iniziato a percorrere i binari creando non pochi disagi a centinaia di passeggeri».

