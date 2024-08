Palermo, approvato il rendiconto consuntivo del 2023

Il voto

A dare il proprio «sì» al bilancio la sola maggioranza che sostiene il sindaco Roberto Lagalla

A Palermo è stato approvato il bilancio consuntivo del 2023. Il voto in Consiglio comunale è arrivato dopo due giorni di dibattito a Sala Martorana di Palazzo delle Aquile. A partecipare al voto è stata solo la maggioranza che sostiene la giunta presieduta dal sindaco Roberto Lagalla. Le opposizioni hanno abbandonato l’aula. La proposta è stata votata favorevolmente da 16 consiglieri. L’unica astensione è stata quella del presidente del Consiglio Giulio Tantillo.