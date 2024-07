Palermo verso il Piano urbano della mobilità sostenibile metropolitano

Palermo

Secondo il Pums, ancora da approvare, 20 cerniere di mobilità previste garantiranno, grazie ai servizi per l'utenza, una maggiore facilità di interscambio tra le varie modalità di trasporto

Il varo del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) della Città metropolitana di Palermo entra nella fase finale, con la presentazione dello scenario ai Comuni e ai portatori di interesse metropolitani. «Questa mattina abbiamo condiviso con i sindaci le scelte che hanno portato alla definizione del Piano per il miglioramento della mobilità nell’area metropolitana. Il Pums nasce proprio dall’esigenza di soddisfare i bisogni dei cittadini. Stiamo quindi lavorando in stretta sinergia con gli 82 comuni», spiega il sindaco metropolitano Roberto Lagalla.