Pesce asiatico non tracciato: la Gdf e la Guardia costiera ne sequestrano 7 tonnellate

il controllo

L'ispezione in un centro di distribuzione all’ingrosso di un operatore di nazionalità bengalese.

Personale del 12° Centro Controllo Area Pesca della Guardia Costiera di Palermo, con i militari della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Palermo, ha proceduto ad ispezionare un centro di distribuzione all’ingrosso di un operatore di nazionalità bengalese.

Dall’ispezione delle celle frigo, contenenti oltre 12 tonnellate di prodotto ittico congelato destinato alla vendita, è emerso che per una grande quantità di prodotti ittici provenienti dal Sud-Est asiatico (perlopiù esemplari delle specie: testa di serpente, pesce rampicante, alosa asiatica, savetta asiatica, carpa asiatica, alosa orientale, siluro asiatico), nello specifico 6.120 chili, i lotti e le date di scadenza non corrispondevano con la documentazione commerciale in possesso dal rappresentante legale dell’azienda.