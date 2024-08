Preso il ladro che depredava i negozi di Cefalù: si era nscosto dentro una chiesa

il caso

I carabinieri lo hanno stanato: avrebbe messo a segno diversi colpi

I carabinieri hanno arrestato un palermitano che in questi giorni avrebbe messo a segno diversi furti negli esercizi commerciali di Cefalù. L’uomo sorpreso notato in giro questa mattina è stato inseguito dai militari e ha cercato di nascondersi nella chiesa degli Artigianelli. Qui sono arrivati altri militari e lo hanno portato in caserma.

I militari stanno guardando i filmati di diversi esercizi commerciali visitati dal presunto ladro. L’uomo durante la chiusura pomeridiana forzava le porte d’ingresso e portava via i soldi in cassa. Diverse le denunce da parte dei negozianti di Cefalù.