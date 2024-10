Prova a vendere un trapano rubato ad un carabinieri in borghese: denunciato a Monreale

L'affare sfumato

L'ennesimo furto ha avuto un esito imprevisto

Ha cercato di vendere un trapano rubato a un carabiniere libero dal servizio, nel Palermitano. L’uomo, 54 anni, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e al divieto di dimora a Palermo, è stato denunciato dagli uomini dell’Arma di Monreale, accusato di ricettazione e furto.

Aveva pensato di poter concludere un affare quando, a Pioppo, frazione di Monreale, ha avvicinato il militare che passeggiava e, come probabilmente già fatto in precedenza con altri passanti, ha provato a vendergli un trapano usato. Il carabiniere ha chiamato i colleghi, i quali hanno accertato che l’indagato non è stato in grado di fornire una giustificazione plausibile sulla provenienza dell’attrezzo. Perquisita l’abitazione, i militari hanno riscontrato un allaccio abusivo alla rete elettrica.

