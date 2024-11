Ragazzina si lancia dal quinto piano, choc a Palermo: ora è ricoverata a Villa Sofia

il caso

Ha diverse frattura ma è viva: è finita sul tetto di alcuni box

Si sarebbe lanciata nel vuoto dal balcone di casa. Tragedia sfiorata nel pomeriggio a Palermo dove una ragazzina di 15 anni è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale Villa Sofia. Secondo le prime sommarie informazioni, la 15enne sarebbe precipitata dal balcone di casa, al quinto piano di uno stabile in via Imperatore Federico, finendo sui tetti di alcuni box.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a raggiungerla, accedendo da un condominio su via Sampolo. La ragazzina è stata affidata al personale del 118 e condotta in ospedale. Ha riportato diverse fratture, ma sarebbe vigili e cosciente. Sulla vicenda indaga la Polizia.

