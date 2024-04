Scontro tra un’auto e una ambulanza e condotta del gas danneggiata: paura a Palermo

il caso

L'incidente in via Cruillas, l'intervento dei vigili del fuoco

Scontro auto e ambulanza in via Cruillas a Palermo. La vettura dopo l’incidente è finita contro la tubatura del gas provocando uno squarcio dal quale è fuoriuscito il combustibile.Numerose sono state le chiamate dei residenti alla centrale operativa dei vigili del fuoco. Sono intervenuti i pompieri che hanno messo in sicurezza la zona e i tecnici dell’Amg, la società che gestisce la distribuzione nel capoluogo che hanno sospeso la fornitura nella zona e sostituito il tubo. Non ci sono stati feriti.

