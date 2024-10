Sotto la sella dello scooter un chilo di cocaina: pusher arrestato a Palermo

polizia

In manette un 30enne: la droga era nascosta in una scatola di scarpe

La Polizia di Palermo ha arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, un 30enne palermitano, sorpreso a bordo di motociclo con oltre 1 kg di cocaina. L’arresto è stato effettuato dagli uomini della Squadra Mobile.

Nello specifico, gli agenti in “abiti civili” ed a bordo di moto, nel quartiere “Santa Rosalia”, hanno sottoposto a controllo un uomo a bordo di scooter. Questi, durante le fasi dell’accertamento è parso teso ed agitato, pertanto gli agenti hanno deciso di approfondire il controllo.