Sul tavolo dei fratelli pusher la droga e 19 mila euro in contanti: il blitz della Polizia a Brancaccio

Palermo

Uno è stato arrestato, gli altri due denunciati

A casa avevano crack, cocaina e hashish e quasi 19 mila euro in contanti probabilmente frutto dell’attività di spaccio. Protagonisti due fratelli di Brancaccio, uno dei quali arrestato dalla Polizia di Palermo (che ha poi denunciato gli altri due). Avevano messo su una centrale dello spaccio all’interno di un edificio in cui abitano i tre fratelli. Sono state trovate 58 dosi di crack (12,1 grammi), 12 dosi di cocaina (4,6 grammi), 7 dosi di hashish (5,1 grammi), nonché il materiale utilizzato per il confezionamento e la somma di denaro, costituita da banconote di vario taglio.

