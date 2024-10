Teatro Massimo di Palermo: la riconferma di Betta resta in stallo

Fondazione

Sembrava quasi chiusa la questione della riconferma di Marco Betta a sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo di Palermo dopo l’incontro che aveva avuto con il ministro della Cultura Alessandro Giuli ma «ormai sono passate diverse settimane e sul tema c’è un silenzio che preoccupa», osserva Fabio Giambrone, consigliere comunale di Palermo per Alleanza Verdi e Sinistra.«Il ministro lo aveva convocato, quindi questo lasciava presagire un buon segnale – afferma Giambrone – adesso però la cosa non lascia ben sperare».