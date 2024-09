Totò Schillaci, il ricordo del nipote calciatore: «Eri uno zio unico»

Palermo

Francesco Di Mariano, attaccante del Palermo, affida ai social le tenere parole da dedicare allo zio

Uno zio unico. Per Francesco Di Mariano, attaccante del Palermo, Totò Schillaci, scomparso oggi, era soprattutto questo, prima che l’attaccante che aveva fatto sognare gli italiani ai Mondiali del ’90. «Caro zio – ha scritto Di Mariano sui suoi canali social – sono cresciuto nella tua scuola calcio, con l’idea di dover arrivare ad alti livelli e partecipare a un mondiale e rendere fiero un popolo, farlo sognare proprio come hai fatto tu. Ma questo non è accaduto, spero tu sia rimasto comunque orgoglioso di me. Grazie per tutti i consigli che mi hai sempre dato per affrontare questo lavoro al meglio». “Hai affrontato questa malattia come un leone. Fino all’ultimo, proprio come facevi in campo, il tuo cuore non voleva cedere, ma adesso puoi riposare in pace e riabbracciare la nonna. E fallo anche da parte mia. Ciao zio, ciao bomber», ha concluso.

