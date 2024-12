Università fantasma a Palermo, le indagini svolte da una squadra di polizia italo-bosniaca

Il caso

Il pool internazionale ha analizzato i documenti che hanno portato all'accertamento di una evasione da 9 milioni di euro

Le indagini sull’università fantasma italo-bosniaca Jean Monnet che oggi hanno portato a un maxi-sequestro per evasione fiscale, sono state condotte da una squadra investigativa comune costituita tra la polizia federale bosniaca e le forze dell’ordine italiane. Dagli accertamenti, svolti attraverso l’analisi di documenti trovati nel corso di perquisizioni e possibili grazie alla cooperazione giudiziaria internazionale, sono emersi ricavi percepiti e non dichiarati al Fisco per circa 9 milioni di euro.