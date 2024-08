Ustica, salvata una tartaruga Caretta caretta

il salvataggio

«Questo pomeriggio, ancora una volta, la sensibilizzazione di alcuni diportisti ha consentito di salvare un esemplare di Caretta caretta». A scriverlo è l’Area marina protetta isola di Ustica, che comunica il salvataggio avvenuto al largo della zona della Falconiera. L’esemplare, di medie dimensioni aveva la zampa anteriore con lacerazioni dovute alla presenza di una lenza di nylon «che è stata prontamente rimossa dai nostri operatori». L’animale sarà trasferito all’Istituto Zooprofilattico per le cure necessarie.