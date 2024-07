Al rientro di Meloni in Italia possibile vertice centrodestra

agenzia

Servirà a fare il punto sui dossier aperti, anche sulla Rai

ROMA, 30 LUG – Dovrebbe tenersi nei prossimi giorni, al rientro della premier Giorgia Meloni dal viaggio in Cina e la trasferta a Parigi, un vertice del centrodestra per fare il punto su diversi dossier aperti, in primis quello della Rai. L’incontro, spiegano fonti del centrodestra, non è ancora stato fissato, ma si terrà al massimo entro la prossima settimana, prima della pausa estiva.

