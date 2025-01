Alaimo (AP): «Sanità, no ai tagli alle prestazioni sanitari delle strutture accreditate»

l'intervento

«È inaccettabile e profondamente preoccupante ciò che sta accadendo con il recente decreto del ministero della Salute. Dopo oltre vent’anni di immobilismo, il tentativo di riformare il nomenclatore delle prestazioni ambulatoriali e protesiche è stato bloccato dal Tar Lazio, gettando nel caos un sistema già gravemente compromesso. È assurdo che a prestazioni cliniche fondamentali, come gli esami del sangue, siano stati applicati tagli ai rimborsi in alcuni casi superiori al 50 per cento».

A dirlo è Alfonso Alaimo, coordinatore regionale in Sicilia di Alternativa Popolare, aggiungendo: «A questo si aggiunge un rischio concreto: la serrata dei centri di analisi e diagnostica all’indomani della camera di consiglio del 28 gennaio».