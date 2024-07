Annullata conferenza stampa sulla Palestina alla Camera

agenzia

Aoi, Arci e Amnesty, mancano condizioni minime tutela di Jabarin

ROMA, 15 LUG – “AOI, ARCI e Amnesty International annunciano la decisione di annullare la Conferenza stampa prevista per martedì 16 luglio alle ore 16 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati”. Lo rende noto un comunicato diffuso dall’Arci. “Reputiamo – si legge nel testo – che non ci siano più le condizioni minime necessarie per tutelare Shawan Jabarin, direttore generale della ong palestinese Al-Haq, e garantire la centralità che deve avere l’attuale inaccettabile strage in corso a Gaza e la grave crisi umanitaria nella Cisgiordania occupata”. “Richiamiamo la stampa e la politica – aggiungono le associazioni – ad affrontare questioni fondamentali per la nostra democrazia fuori da polemiche strumentali. Censura e propaganda, criminalizzazione delle Ong e dei difensori dei diritti umani sono temi che meritano attenzione e adeguate misure di contrasto. Riproporremo in altra sede ed in altre forme l’evento con Shawan Jabarin”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA