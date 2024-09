Ars, approvato il Defr. Schifani: «Certifichiamo il miglioramento economico»

Il voto

Il documento chiave per l'equilibrio finanziario dei conti della Regione è stato approvato: previsto per il 2024 un Pil al +1,9%

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato il Documento di economia e finanziaria regionale (Defr) per il 2025-2027 predisposto dal governo della Regione Siciliana guidato da Renato Schifani. Hanno votato contro M5s, Pd e ScN. L’aula tornerà a riunirsi domani alle 15, primo punto all’ordine del giorno il disegno di legge anti-crack. «Il Defr – commenta Schifani – certifica il miglioramento economico che la Sicilia ha avuto negli ultimi anni e prevede una crescita del Prodotto interno lordo (Pil) tendenziale dello 0,9% nel 2023 in linea con il dato nazionale. Anche nel 2024 la crescita stimata è dello 0,7% così come nel resto del Paese. A fronte di queste previsioni, nel Defr si prevede che l’attuazione delle politiche governative possa determinare per il 2024 un Pil programmatico del 1,9%, del 2,5% nel 2025 e del 2,3% nel 2026. Ciò sarà possibile grazie agli investimenti pubblici che il mio governo sta sostenendo e stimolando e che hanno portato anche all’aumento dell’entrate tributarie, segnale inequivocabile di una inversione di tendenza che ci consente, in particolare, di immettere nuova liquidità nel tessuto produttivo dell’Isola».