Ars, dopo l’espulsione dall’aula La Vardera su Galvagno: «Chiederò un incontro a Mattarella»

Palermo

Il deputato annuncia che si rivolgerà al presidente della Repubblica

«Chiederò immediatamente un incontro con il presidente della Repubblica in difesa dei settemila elettori che mi hanno eletto democraticamente a rappresentarli in questo Parlamento. Non è accettabile quello che continua a fare il presidente dell’Assemblea Gaetano Galvagno nei miei confronti, appellandomi con epiteti ‘non siamo più in tv, sei un tiktoker’. Tutto questo astio perché ho denunciato in aula di aver scoperto che un deputato avrebbe dato dei soldi ad una associazione che ha sede a casa della madre». Lo dice il deputato regionale Ismaele La Vardera.