Autonomia differenziata, Schifani: «Non spacca il Paese e non c’è alcun rischio di boomerang elettorale»

LA LEGGE

Le parole del govenaotre all'indomani dell'approvazione della riforma

«Non vedo il rischio di un boomerang elettorale. Il Mezzogiorno deve scrollarsi di dosso questa tendenza a colpevolizzarsi». E’ uno dei commenti del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani parlando, a RaiNews24, della legge sull’autonomia differenziata ieri approvata definitivamente dalla Camera dei deputati. La riforma è passata con 172 sì, ma senza i voti dei tre deputati calabresi di Forza Italia: servivano «un ulteriore approfondimento e imprescindibili migliorie», hanno fatto sapere.

«Non condivido le preoccupazioni del presidente Occhiuto – ha detto oggi il governatore Schifani -: Forza Italia discute da tempo sull’autonomia differenziata e ha apportato modifiche e paletti correttivi sul testo originale di Calderoli”.