Boccia, in forse l’intervista di stasera a Rete4

agenzia

Berlinguer: "Non se la sente, sta pensando a un rinvio"

ROMA, 10 SET – È in forse la presenza di Maria Rosaria Boccia a È sempre Cartabianca su Rete 4. Lo ha annunciato Bianca Berlinguer lanciando la trasmissione: “Poco fa ci ha detto che non si sente, vuole prendere del tempo e discutere anche con la nostra redazione e ci chiede di prendere in considerazione l’ipotesi di spostare l’intervista la prossima settimana”. O, ha poi aggiunto, di non farla proprio.

