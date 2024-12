Caso Open Arms, il gruppo Lega all’Ars: «A Palermo come a Berlino c’è un giudice»

I deputati siciliani

«Salvini non poteva che essere assolto perché il fatto non sussiste», dicono i deputati regionali Luca Sammartino, Mimmo Turano, Vincenzo Figuccia e Pippo Laccoto. «Bella giornata per la Giustizia», dice l'eurodeputato Stancanelli

«A Palermo come a Berlino c’è un giudice. Salvini non poteva che essere assolto perché il fatto non sussiste». Lo afferma il gruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana, in una nota sottoscritta da tutti i deputati regionali Luca Sammartino, Mimmo Turano, Vincenzo Figuccia e Pippo Laccoto.

«Confidavamo molto – prosegue la nota nella decisione della corte di Palermo, perché proprio a Palermo questo falso reato è stato l’espediente per una feroce battaglia politica che aveva solo un obiettivo, quello di abbattere un leader politico che ha fatto ciò che aveva promesso: difendere i confini italiani. E Salvini lo ha fatto in un governo che assieme a lui aveva questa responsabilità politica. Chi voleva processare Salvini, voleva in realtà processare l’Italia e una delle sue istituzioni più importanti. È stato un assalto alla Costituzione, al potere costituito, che meritava questa risposta da parte di un collegio responsabile che ha esaminato i fatti e ha deciso in maniera chiara. Complimenti a Matteo Salvini, si va avanti con più forza per fare grande l’Italia e la nostra terra di Sicilia».

«Oggi è una bella giornata certamente per Salvini, certamente per la Lega ma soprattutto per la Giustizia italiana che ha saputo riaffermare il primato della Politica nelle scelte e quindi nelle decisioni che riguardano l’interesse nazionale! Speriamo che con la sentenza di oggi venga finalmente a cessare la guerra contro all’interno delle istituzioni. Buon Natale Italia e buon Natale Matteo». Così l’eurodeputato catanese della Lega, Raffaele Stancanelli, sull’assoluzione del vicepremier nel processo Open arms a Palermo.