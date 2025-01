Caso Todde: ‘a giorni il mio ricorso, il 3/2 riferirò in Aula’

agenzia

Governatrice in Consiglio il giorno della seduta Statutaria

CAGLIARI, 22 GEN – Il ricorso contro l’ordinanza-ingiunzione di decadenza della presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde sarà presentato entro questa settimana, “se non domani, comunque a giorni”. Lo conferma la stessa governatrice rispondendo alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa convocata per illustrare il Piano regionale di sviluppo appena approvato in giunta: “Dipende dagli avvocati – spiega – preferiamo fare un buon lavoro, l’obiettivo è comunque entro la settimana, stanno rivedendo le carte”. Subito dopo la presidente riferirà nell’Aula del Consiglio regionale: “Abbiamo già fissato la data con il presidente Comandini, che è il 3 di febbraio, il giorno della Statutaria. Sono stata io da tempo – ricorda Todde – a chiedere di venire in Aula, perché giustamente è importante, mi sembrava però utile farlo una volta che gli avvocati avessero terminato il lavoro sul ricorso, in maniera tale da poter dare risposte più concrete ai consiglieri”.

