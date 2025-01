Chiusa assemblea del Pd in Sicilia, rinvio per il Regolamento per il congresso

Palermo

I lavori aperti dal segretario regionale Barbagallo che ha affermato di aver lavorato per un percorso ordinato

«L’assemblea potrà riunirsi la prossima settimana, bisognerà nel frattempo integrare all’ordine del giorno la nomina del presidente». Così Igor Taruffi, responsabile organizzativo del Pd nazionale, ha chiuso l’assemblea regionale del partito a Palermo rinviando i lavori alla prossima settimana, per l’approvazione del Regolamento per il congresso.

Nel frattempo, ha sottolineato, «il regolamento bisognerà che venga inviato alla Commissione nazionale di garanzia per un preventivo di conformità». In quanto alla nomina e alla consecutiva elezione del segretario regionale, Taruffi ha precisato che «il candidato deve essere il frutto di un ragionamento per la Sicilia su cui il Pd si confronta».

L’assemblea è stata aperta stamane dal segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo: «Ho lavorato in questi mesi per costruire sulle regole congressuali un percorso ordinato». Diversi deputati e iscritti del partito regionale hanno partecipato all’assemblea in videoconferenza, collegati da diverse parti della Sicilia, altri, invece, hanno partecipato in presenza. «Il percorso ordinato – prosegue Barbagallo – è testimoniato dalle segreterie regionali allargate ai parlamentari nazionali, regionali ed europei, tenutesi il 17 ottobre il 7, 25, 29, novembre 5 e 12 dicembre e le tre direzioni del 19 ottobre, 16 e 23 dicembre, fino a sotto Natale. Nonché l’assemblea regionale del 12 dicembre andata poi deserta, con all’ordine del giorno l’elezione del presidente e il nuovo Statuto, fatto pervenire oltre un mese prima ai componenti, affinché venisse migliorata d’intesa o venissero formulati emendamenti che non sono mai arrivati».