«Ci sono le condizioni per affermare la responsabilità penale di Salvini» per il legale di Open Arms

Cronaca

Il pm ha chiesto sei anni di carcere per l'allora ministro dell'interno, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio

L’avvocato della Ong Open Arms, Arturo Salerni, ha parlato con i cronisti mentre è in corso l’udienza del processo, a carico di Matteo Salvini, con la discussione delle parti civili. «Tutte le parti civili si sono riportate alle richieste che la Procura ha fatto in modo molto argomentato sia sulla ricostruzione dei fatti, sia sulle disposizioni giuridiche che sono state violate dell’imputato. Noi confidiamo sulla pronuncia del Tribunale, riteniamo che ci siano tutte le condizioni per affermare la responsabilità penale dell’allora ministro dell’Interno», ha affermato. Il pm ha chiesto sei anni di carcere per Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio.«Sono emerse anche le vicende terribili di chi è stato ostaggio sulla nave per tanti giorni in condizioni disumane, persone che venivano da realtà infernali nei loro percorsi migratori soprattutto dai campi libici che sono luoghi di tortura – ha aggiunto il legale – In Italia si sono ritrovati ad aspettare per quello che era un atto dovuto come prevedono le convenzioni internazionali e la legge italiana».

