Conte a Roma per la Costituente chiama Proietti, ‘strepitosa’

Promesse last minute centrodestra non hanno ingannato gli umbri

ROMA, 18 NOV – “Vittoria strepitosa, le promesse last minute del centrodestra non hanno ingannato gli umbri. Nessun dubbio fossi tu la candidata migliore”. E’ quanto ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte alla neo presidente dell’Umbria, Stefania Proietti. “Stiamo preparando Nova, siamo in dirittura d’arrivo; non riesco a raggiungerti festeggiare e ad abbracciarti, la Costituente mi blocca a Roma”.

