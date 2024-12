Conte, Meloni in manovra propone “salario massimo” per ministri

agenzia

Ma la nostra richiesta era per chi guadagnava 4 euro all'ora

ROMA, 14 DIC – “Forse non ci siamo spiegati bene. Avevamo chiesto col salario minimo di alzare lo stipendio a chi guadagna 4 o 5 euro l’ora, invece Meloni propone il “salario al massimo” per i ministri! +1 euro e 80 centesimi al mese per i pensionati minimi, +7.193 euro al mese per chi ha incarichi di Governo. Hanno messo l’Italia sottosopra”. Così su Fb il leader del M5s Giuseppe Conte.

