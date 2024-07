Crippa (Lega), Meloni? I missili uccidono, prevalga la politica

agenzia

"Continui invii di armi causano morti, servono tavoli negoziali"

(v. ‘Meloni, rischio escalation con armi a Kiev?…’ dell’1.50) (ANSA) – ROMA, 12 LUG – “Dal mio punto di vista i missili ammazzano le persone, io sono contrario a fare in modo che in Ucraina e in Russia sempre più soldati muoiano”. Così il vicesegretario della Lega Andrea Crippa, commenta con l’ANSA le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni a margine del vertice Nato. “Sono stato in Ucraina un anno fa con la commissione Esteri della Camera, laddove si combatte la guerra, e i civili non vogliono morire, vorrebbero la pace e tornare a lavorare – aggiunge -. Le organizzazioni internazionali, la Nato, l’Ue e l’Onu, dovrebbero favorire un processo di pace. Partendo dal presupposto che l’Ucraina è stata aggredita e la Russia ha aggredito, ma bisogna mettere fine a questa guerra, cercare di fare in modo che a armi, missili e aerei, prevalgano politica e diplomazia. Mi sembra che in questo momento ci siano continui invii di armi che provocano morti e non ci siano tavoli negoziali per portare in Ucraina e in Russia la pace”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA