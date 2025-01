Esposto del Pd alla Corte dei Conti: «Risorse regionali parcellizzate e contributi ad personam»

Post finanziaria

Il segretario Barbagallo: «È una continua campagna acquisti»

Il Pd è pronto ad andare «in tutte le sedi per denunciare distorsioni delle procedure e sperperi di denaro pubblico» in Sicilia con l’ipotesi di esposti alla Procura della Repubblica e alla Procura della Corte dei conti.

«Un centrodestra senza una visione della Sicilia e che è costretto, per riuscire a garantirsi una maggioranza, a parcellizzare la spesa assecondando le richieste dei deputati e alimentando una campagna acquisti continua», dice il segretario dei Dem siciliani Anthony Barbagallo riferendosi alla manovra di stabilità regionale approvata il 28 dicembre che contiene il maxi emendamento di circa 100 milioni di euro con norme di marketing territoriale riferibili a ogni parlamentare di maggioranza e opposizione.

«Nella parcellizzazione delle risorse e nei contributi ad personam, infatti, si annida il metodo di costruzione del consenso del centrodestra in Sicilia – sostiene Barbagallo – Il peggiore di sempre. Promettere utilità come finanziamenti, in cambio di consensi elettorali è un reato grave per il nostro ordinamento giuridico. Del pari, il tasso di povertà della Sicilia e gli ultimi posti nella classifica della qualità della vita delle città siciliane avrebbero dovuto spingere il governo e la maggioranza ad una maggiore oculatezza nella gestione delle risorse pubbliche, a partire da una valutazione sulla congruità dei contributi e delle voci di spesa».