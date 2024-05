Europee, Cuffaro: «Io tirato in ballo in modo strumentale sosterrò il centrodestra»

Dichiarazioni

Il proposito del leader della Nuova Dc è quello di "dare forma, a partire dalle europee, al processo di riaggregazione di una più bassa area di centro, riconoscibile attraverso la condivisione dei principi fondanti di un comune orizzonte ideale"

«È davvero sorprendente il dibattito “cuffarocentrico” andato in scena nelle ultime settimane a proposito di alleanze e candidature in vista delle prossime elezioni europee: una deriva in cui si fa davvero fatica a trovare ragioni politiche di qualche pregio». Lo dice Totò Cuffaro, segretario nazionale della Democrazia cristiana.

«Al di là dei comprensibili riferimenti al mio trascorso giudiziario, utilizzati spesso in dispregio dei principi costituzionali della funzione rieducativa della pena e delle stesse sentenze della magistratura di sorveglianza in tema di riabilitazione, risulta evidente – aggiunge – che in tante occasioni sono stato tirato in ballo solo in funzione strumentale a contese per l’affermazione di leadership personali ed equilibri di potere tra alcuni dei partiti in campo e all’interno di essi. Nessun confronto ideale di merito, invece, se del caso anche critico, sui contenuti della proposta politica – continua – con cui la Dc intende contribuire, e certamente contribuirà, a sostegno dell’Europa e delle sue istituzioni unitarie».