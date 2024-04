Europee, prima fase M5S per selezionare i candidati: ecco chi ha passata il turno

politica

Il 22 aprile il ballottaggio per definire le liste

Si è conclusa la prima fase della selezione dei candidati M5S alle prossime elezioni europee. Dal voto che si è svolto ieri sulla piattaforma pentastellata sono usciti i nomi degli ammessi al secondo turno, che si terrà il 22 aprile 2024, dalle ore 10 alle ore 22, e si svolgerà su base circoscrizionale.

Al termine del secondo turno di votazione saranno resi pubblici i risultati integrali sia del primo che del secondo turno: sul blog infatti non è stato riportato il numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, «al fine di non influenzare il secondo turno di votazione».

Tra aspiranti candidati che passano al ballottaggio, si legge sul sito del Movimento, figurano il giornalista e direttore del quotidiano La Notizia Gaetano Pedullà (circoscrizione Nord Ovest) ed ex sindaci come Patrizio Cinque, ex primo cittadino di Bagheria, e quello di Ragusa Federico Piccitto (entrambi nella circoscrizione Isole).

Per la circoscrizione Nord Est si presenta una vecchia conoscenza del Movimento, l’ex deputato animalista Paolo Bernini – passato alla ribalta per le sue dichiarazioni sui “microchip sottopelle” -, mentre al Centro si sono candidati tra gli altri Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay, e l’ex senatore Gianluca Ferrara.