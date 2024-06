FdI, l’appoggio a Pagana per gestione rifiuti da Pogliese e Cannella

Sicilia

«Siamo assolutamente convinti del buon operato dell’assessore al Territorio e Ambiente Elena Pagana, che sempre con grande impegno, professionalità e rigore ha affrontato il mandato conferitole dal presidente Schifani. La Sicilia con la gestione dei rifiuti attraversa emergenze ataviche e radicate e occorre trovare la giusta sintesi tra burocrazia e politica affinché non siano i siciliani a scontare la cronica mancanza di impiantistica». Così in una nota i coordinatori regionali di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese e Giampiero Cannella.«Nel merito – aggiungono – ogni riferimento alle attività svolte dall’assessorato (e non dall’assessore, come prevede la legge) all’Ambiente, nel pieno rispetto del testo unico ambientale, è stato lungamente anticipato al Dipartimento Acque e Rifiuti, il quale ha adottato la revoca di un proprio decreto nel mese di marzo. Le ragioni per cui poi si è determinata una crisi non rientrano nelle attribuzioni previste al Dipartimento Ambiente».«In ogni caso il momento attuale impone un gioco di squadra all’interno della giunta regionale – sottolineano Pogliese e Cannella – e siamo certi che l’assessore Pagana e tutti gli esponenti di Fratelli d’Italia abbiano lavorato con impegno e in maniera sinergica e continueranno a farlo nell’esclusivo interesse dei siciliani. Non mancano al presidente Schifani autorevolezza ed esperienza per rendere ancora più incisiva l’azione di governo che deve necessariamente passare dalla condivisione e dalla tutela di tutte le forze politiche alleate»

