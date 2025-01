Flash mob di Pd, M5s e Avs a Strasburgo contro il Ponte sullo Stretto

LA PROTESTA

L’obiettivo è chiedere alla Commissione europea di negare la deroga a costruire l'opera

“No ponte”: recitavano così i cartelli esposti da un gruppo di eurodeputati di Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra nel corso del flashmob di stamattina a Strasburgo in apertura della giornata di lavori al Parlamento europeo. L’obiettivo: chiedere alla Commissione europea di negare la deroga a costruire relativa al Ponte sullo Stretto, «necessaria per aggirare i vincoli imposti alla costruzione in Zone protette speciali, quali sono quelle che verrebbero coinvolte nella realizzazione dell’opera». Lo si legge in una nota.

L’iniziativa è stata promossa da Annalisa Corrado (Pd), Sandro Ruotolo (Pd), Giuseppe Lupo (Pd), Ignazio Marino (Avs), Cristina Guarda (Avs), Leoluca Orlando (Avs), Benedetta Scuderi (Avs), Pasquale Tridico (M5s), Giuseppe Antoci (M5s).