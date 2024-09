G7 Agricoltura, a Siracusa arriva il Commissario europeo Wojciechowski

l'evento

Parteciperà insieme ai ministri ai lavori su agricoltura e sviluppo rurale, ma anche al forum per l'Africa

Il Commissario europeo per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale, Janusz Wojciechowski, è a Siracusa in rappresentanza dell’Unione europea alla riunione dei ministri dell’Agricoltura del G7, che si tiene sotto la presidenza italiana da oggi a sabato. Al forum per l’Africa, che è in corso nel teatro comunale, il commissario Wojciechowski metterà in evidenza il lavoro dell’Unione europea finalizzato a realizzare investimenti strategici e mirati per l’agricoltura e le comunità rurali in Africa, con particolare attenzione allo sviluppo di sistemi alimentari che garantiscano l’approvvigionamento continuo di alimenti sicuri, a prezzi accessibili, nutrienti ed ecosostenibili, migliorando nel contempo la qualità della vita di milioni di persone.