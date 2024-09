Il Papa, siamo troppo eurocentrici, la Chiesa è più grande

agenzia

Ricorda il recente viaggio, "Lì la Chiesa è più viva"

CITTÀ DEL VATICANO, 18 SET – “Una prima riflessione che viene spontanea dopo questo viaggio è che nel pensare alla Chiesa siamo ancora troppo eurocentrici, o, come si dice, ‘occidentali’. In realtà, la Chiesa è molto più grande di Roma, d’Europa, è molto più grande, e anche, mi permetto di dire, molto più viva”. Lo ha detto il Papa nell’udienza generale, parlando del suo recente viaggio in Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Est e Singapore.

