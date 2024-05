Il Veneto apre un conto corrente per aiuti a Rio Grande Do Sul

agenzia

Zaia, 'siamo legati a questa terra di migranti veneti'

VENEZIA, MAY 8 – La Regione del Veneto ha aperto un conto corrente per raccogliere fondi da destinare ai residenti dello Stato brasiliano di Rio Grande Do Sul, colpito dalle gravi inondazioni. Lo rende noto il presidente regionale Luca Zaia. “Il Veneto – sottolinea Zaia – è legato oltremodo a questa terra, nella quale risiede una nutrita e radicata comunità di discendenti di migranti veneti, in particolare provenienti dalle province di Belluno, Vicenza, Treviso e Verona e con la quale abbiamo stretto, da almeno un ventennio, anche relazioni economiche internazionali. Il sentimento che ci unisce è forte e sapere che intere famiglie sono ora senza viveri, acqua potabile ed elettricità dal 27 aprile ha innescato la catena della solidarietà. Questo primo intervento, oltre a ridurre simbolicamente le distanze, intende dimostrare concretamente l’affetto che proviamo nei confronti di tutti e dei veneti che risiedono ormai da anni nello stato del sud America”. Il conto, denominato “Regione del Veneto sostegno emergenza alluvione Rio Grande Do Sul” ha l’Iban IT 35 A 02008 02017 000107108523.

