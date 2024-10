Incardinato all’Ars il disegno di legge che reintroduce il voto diretto nelle ex Province: ecco cosa prevede

REGIONE

Dal sistema elettorale al numero di consiglieri previsti, cosa dice il ddl. Lunedì scade il termine per gli emendamenti

La commissione Affari Istituzionali dell’Ars, presieduta da Ignazio Abbate (Dc), stamani ha incardinato il disegno di legge che ripristina il voto diretto nelle ex Province, lunedì scade il termine per gli emendamenti. La commissione tornerà a riunirsi martedì prossimo per approvare il testo.

Il via libera della commissione dell’Ars è arrivato a meno di 24 ore dal vertice di maggioranza, riunito dal presidente della Regione siciliana Renato Schifani, dal quale è emersa la volontà di portare avanti la riforma reintroducendo il voto diretto nelle ex Province in Sicilia, dove a metà dicembre si sarebbe dovuto votare con le elezioni di secondo livello come avviene nel resto d’Italia in base alla legge Delrio.

Il ddl incardinato contiene sette articoli. Oltre alla reintroduzione del suffragio universale, il testo prevede «la rappresentanza di entrambi i generi in seno alla giunta, in analogia con le previsioni vigenti per i Comuni». Venticinque i consiglieri nei consorzi con popolazione fino a 400.000 abitanti, 30 in quelli con maggior popolazione. Nelle città metropolitane i componenti del consiglio saranno 35 per quelle con meno di un milione di abitanti, 40 per quelle con popolazione maggiore.