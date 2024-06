Renzi, auguri via social alla figlia: “Ester compie 18 anni, buona vita principessa”

Compleanni

Il leader di Iv pubblica una serie di scatti social

“Oggi è uno di quei giorni che rimane scolpito nel cuore per sempre. E non per le elezioni. Perché la politica è importante ma la vita è più grande e più bella della politica. Oggi per la nostra famiglia è un giorno importante perché Ester compie 18 anni”. Lo scrive sui social Matteo Renzi, pubblicando una serie di scatti famigliari.

“Ricordo attimo per attimo la corsa improvvisa verso Careggi di quella mattina, la velocità del parto, la sensazione nel tenerti in collo appena nata mentre piangevi prima di adagiarti su Agnese. E subito ti sei calmata”, prosegue il leader di Iv.