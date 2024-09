La Russa, per me la competizione con Vannacci mai iniziata

agenzia

"Mi spiace che per colpa sua i Comsubin non gridino più Decima"

ROMA, 31 AGO – “Per me la competizione con Vannacci non è mai cominciata e non mi sono nemmeno accorto di averlo mai sminuito. Mi è dispiaciuto che per colpa del suo mischiare la DECIMA con la campagna elettorale, i Comsubin per la prima volta non abbiano potuto gridare ‘DECIMA’ alla sfilata del 2 giugno”. Lo afferma sui social il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aggiungendo in coda al suo messaggio un post scriptum: “Alla Versiliana, col sole battente, ho anticipato di circa un’ora il mio intervento, (volutamente senza pubblicizzarlo) perché alle 20,45 ci tenevo ad essere a Milano per Inter-Atalanta a San Siro che, come competizione, quella sì, valeva la pena”.

