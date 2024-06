L’appello per il voto di Delpini, ‘l’astensionismo è pericoloso’

agenzia

L'arcivescovo di Milano: 'No al disinteresse verso l'Europa'

MILANO, 30 MAG – In vista delle elezioni europee “temo l’astensionismo, che rappresenta una forma di disinteresse per l’Europa e un modo per dire ‘decidono gli altri per me’. Siccome l’Europa è un punto riferimento importante per tanti aspetti della vita e dell’economia, questo astensionismo è una cosa pericolosa”. Lo ha detto l’arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, a margine della presentazione del volume ‘Al servizio dell’Italia e del Papa. Le tante vite di Bernardino Nogara (1870 – 1958)’ alla Biblioteca Ambrosiana di Milano. “Vorrei incoraggiare non solo a votare – ha aggiunto Delpini – ma anche a informarsi su che cosa votare e per quali valori esprimersi”.

