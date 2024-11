M5s, Davide Casaleggio contro Giuseppe Conte «numero incredibile di disastri»

L'attacco

IL figlio di Gianroberto, il fondatore dei 5 Stelle insieme a Beppe Grillo, è molto deluso dal declino del movimento e dal suo leader

«Sostanzialmente – oggi – sono stati disconosciuti tutti i principi del movimento, ovviamente gli elettori si stanno allontanando. Una elezione dopo l’altra». Davide Casaleggio, figlio di Gianroberto, il fondatore dei 5 Stelle insieme a Beppe Grillo, è molto deluso dal declino del movimento. In una intervista al Giornale spiega: «Ho contribuito da volontario a creare un movimento che poi è andato al governo. Il M5S ha perso 6 milioni di voti alle politiche e altri 2 milioni di voti alle europee. Di mille consiglieri comunali che c’erano all’inizio della gestione Conte ne sono rimasti 150. Questa è la gestione Conte».

«Se oggi dovessi pensare a una ripresa politica, penserei alla possibilità di fare partecipare le persone direttamente a singole battaglie, con gli strumenti digitali. In massa», aggiunge. Il vero valore del M5S che oggi viene meno è, secondo Casaleggio, «la partecipazione dal basso. Quella era la promessa. La partecipazione attiva è scomparsa. Non si sa più nemmeno quanti sono gli iscritti… Non so quanti partiti in Europa abbiano un garante che non può conoscere il numero degli iscritti».