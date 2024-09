Manager della Sanità Siciliana, hanno provato a tirare la giacchetta a Schifani: «Ho assistito a un balletto inqualificabile»

Il post nomine

Il presidente della Regione ha parlato di un sistema incancrenito

«Ho assistito a un balletto inqualificabile e lo dico assumendomene tutte le responsabilità. Ho ricevuto qualche giorno fa un manager che ha chiesto di incontrarmi. Con molto garbo mi ha chiesto indicazioni: io ho detto che non darò nessuna indicazione in merito. Ho lasciato questa persona libera di scegliere. Qualche giorno dopo, ho visto che questa persona ha fatto delle scelte che hanno un nome e un cognome, di partito. Questo sistema è incancrenito. Mi preoccupa. Non voglio fare il Don Chisciotte, ma sto cercando di non fare sconti a nessuno». Così il presidente della regione Siciliana, Renato Schifani, rispondendo in conferenza stampa a una domanda sulle nomine dei manager della sanità.

«La mia logica è una – prosegue -, non sono condizionabile. Sono chiamato a cercare di cambiare alcune cose che non vanno. Nella sanità pubblica diverse cose non vanno. Io vado avanti per la mia strada. Non mi lascio manovrare da nessuno. Non me la prendo con i singoli esponenti della maggioranza, è un sistema che condiziona anche loro», conclude Schifani.

Le liste d’attesa