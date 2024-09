Manager Sanità tra nomine e liste d’attesa, Schifani perde la pazienza: «Balletto inqualificabile»

regione

Il presidente della Regione: «Chi non raggiungerà gl.i obiettivi sarà rimosso»

La stagione delle nomine della Sanità siciliana si è aperta e (quasi) chiusa ma ha lasciato molti strascichi nel centrodestra. Non è un caso se stamattina il presidente della Regione Renato Schifani ha parlato di «balletto inqualificabile».

«Ho sentito l’assessore Volo – ha detto il Governatore – e ho chiesto di inserire nei contratti dei direttori generali una clausola di decadenza, con dei parametri chiari che ne determineranno la decadenza, nel caso in cui tali paramenti non venissero rispettati. Su questo saremo rigorosi. Posso assicurare che inseriremo un organismo che valuterà gli obiettivi dei direttori generali. Non faremo sconti a nessuno».

«Ho assistito – ha aggiunto – a un balletto inqualificabile e lo dico assumendomene tutte le responsabilità. Ho ricevuto qualche giorno fa un manager che ha chiesto di incontrarmi. Con molto garbo mi ha chiesto indicazioni: io ho detto che non darò nessuna indicazione in merito. Ho lasciato questa persona libera di scegliere. Qualche giorno dopo, ho visto che questa persona ha fatto delle scelte che hanno un nome e un cognome, di partito. Questo sistema è incancrenito. Mi preoccupa. Non voglio fare il Don Chisciotte, ma sto cercando di non fare sconti a nessuno». «La mia logica è una – prosegue -, non sono condizionabile. Sono chiamato a cercare di cambiare alcune cose che non vanno. Nella sanità pubblica diverse cose non vanno. Io vado avanti per la mia strada. Non mi lascio manovrare da nessuno. Non me la prendo con i singoli esponenti della maggioranza, è un sistema che condiziona anche loro», ha detto Schifani.